Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,50 ila 44,70 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,50 ila 44,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|14,24
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,92
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,18
|Mısır
|Kg
|2,25
|4,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,00
|24,80
|Preseli pamuk
|Kg
|16,50
|44,70
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,58
|4,00
|Sade yağ
|kg
|115,00
|115,00
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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