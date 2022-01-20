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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,50 ila 44,70 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,50 ila 44,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

14,24
ArpaKg1,75

3,92
BuğdayKg2,25

5,18
MısırKg2,25

4,60
Kütlü pamukKg8,00

24,80
Preseli pamukKg16,50

44,70
Yağlık çiğitKg2,58

4,00
Sade yağkg115,00

115,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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