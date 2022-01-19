Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: