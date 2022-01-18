Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,75 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|6,00
|Arpa
|Kg
|1,70
|3,00
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|4,92
|5,29
|Mısır
|Kg
|2,30
|4,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|18,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,50
|4,10
|Preseli pamuk
|Kg
|26,00
|41,75
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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