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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,75 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

6,00
ArpaKg1,70

3,00
NohutKg5,00

5,00
BuğdayKg4,92

5,29
MısırKg2,30

4,25
Kütlü pamukKg9,00

18,00
Yağlık çiğitKg2,50

4,10
Preseli pamukKg26,00

41,75

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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