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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,25 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

1,75
NohutKg5,00

5,00
BuğdayKg2,25

2,25
MısırKg2,63

3,81
Kütlü pamukKg8,00

18,00
Yağlık çiğitKg2,79

4,30
Preseli pamukKg31,00

37,25

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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