Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,25 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|2,25
|Mısır
|Kg
|2,63
|3,81
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,00
|18,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,79
|4,30
|Preseli pamuk
|Kg
|31,00
|37,25
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500