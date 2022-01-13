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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 36 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,20

8,00
ArpaKg1,75

2,65
BuğdayKg2,40

5,30
MısırKg2,49

4,60
Kütlü pamukKg8,00

25,00
Yağlık çiğitKg3,20

3,20
Preseli pamukKg25,00

36,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri

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