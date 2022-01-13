Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 36 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,20
|8,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,65
|Buğday
|Kg
|2,40
|5,30
|Mısır
|Kg
|2,49
|4,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,00
|25,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,20
|3,20
|Preseli pamuk
|Kg
|25,00
|36,00
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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