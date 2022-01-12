Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,51
|6,75
|Arpa
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|5,12
|5,30
|Mısır
|Kg
|3,04
|3,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|12,45
|15,50
|Preseli pamuk
|Kg
|35,00
|35,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
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