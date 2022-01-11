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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

6,00
NohutKg5,00

7,50
ArpaKg1,75

2,00
BuğdayKg2,25

3,50
MısırKg1,75

4,30
Kütlü pamukKg8,20

24,30
Yağlık çiğitKg2,50

3,50
Preseli pamukKg26,80

30,00

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AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

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