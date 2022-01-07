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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,75 - 38 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,75 - 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,51

6,75
ArpaKg1,75

3,89
BuğdayKg5,30

5,30
MısırKg3,10

3,20
Kütlü pamukKg9,00

17,90
Preseli pamukKg25,75

38,00

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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