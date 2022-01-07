Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,75 - 38 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,75 - 38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,51
|6,75
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,89
|Buğday
|Kg
|5,30
|5,30
|Mısır
|Kg
|3,10
|3,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|17,90
|Preseli pamuk
|Kg
|25,75
|38,00
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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