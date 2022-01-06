Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,75 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|14,11
|Nohut
|Kg
|5,00
|7,50
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,89
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,55
|Mısır
|Kg
|2,05
|4,45
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,30
|23,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,60
|4,00
|Ham pamuk yağı
|Kg
|13,50
|13,60
|Preseli pamuk
|Kg
|30,80
|41,75
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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