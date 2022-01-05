Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı 8 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|8,00
|Pirinç
|Kg
|8,00
|8,00
|Buğday
|Kg
|2,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|2,06
|2,17
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
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AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
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