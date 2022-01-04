Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,30 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|13,50
|Nohut
|Kg
|11,40
|11,40
|Arpa
|Kg
|2,54
|2,54
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,30
|Mısır
|Kg
|2,40
|4,18
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,00
|21,65
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,60
|3,80
|Preseli pamuk
|Kg
|22,00
|32,30
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AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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