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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,30 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

13,50
NohutKg11,40

11,40
ArpaKg2,54

2,54
BuğdayKg2,25

5,30
MısırKg2,40

4,18
Kütlü pamukKg10,00

21,65
Yağlık çiğitKg2,60

3,80
Preseli pamukKg22,00

32,30

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AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

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