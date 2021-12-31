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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13,05 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

13,05

ArpaKg1,75

2,00

BuğdayKg2,50

5,24

FasulyeKg5,00

12,00

NohutKg5,00

5,00

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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