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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,70-35,56 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,70-35,56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

16,00
ArpaKg1,75

1,76
BuğdayKg2,25

5,24
MısırKg1,75

4,50
Kütlü pamukKg8,21

17,00
Yağlık çiğitKg2,70

3,35
Preseli pamukKg25,70

35,56

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AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri

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