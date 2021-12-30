Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,70-35,56 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,70-35,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|16,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,76
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,24
|Mısır
|Kg
|1,75
|4,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,21
|17,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,70
|3,35
|Preseli pamuk
|Kg
|25,70
|35,56
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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