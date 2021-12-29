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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 5 ila 9 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 5 ila 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

9,00
NohutKg5,00

7,00
BuğdayKg2,25

4,02
MısırKg2,10

2,66
FasulyeKg8,00

8,00
ArpaKg1,75

2,75

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AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri

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