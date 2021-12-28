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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,70 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg12,0012,00
Kırmızı mercimekKg5,0014,61
NohutKg5,005,00
MısırKg2,503,99
ArpaKg1,751,90
BuğdayKg2,255,40
Kütlü pamukKg9,0016,70
Preseli pamukKg25,6540,00
Yağlık çiğitKg2,624,31

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AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

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