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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 58 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

14,50
FasulyeKg5,50

10,00
ArpaKg2,00

4,50
BuğdayKg4,60

5,45
MısırKg2,53

2,77
Dana karkasKg58,00

58,00

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AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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