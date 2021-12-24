Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 58 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|14,50
|Fasulye
|Kg
|5,50
|10,00
|Arpa
|Kg
|2,00
|4,50
|Buğday
|Kg
|4,60
|5,45
|Mısır
|Kg
|2,53
|2,77
|Dana karkas
|Kg
|58,00
|58,00
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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