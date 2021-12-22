Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 27,50 ila 35,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 27,50 ila 35,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,50
|11,06
|Mısır
|Kg
|2,33
|4,00
|Çiğit
|Kg
|3,70
|3,70
|Buğday
|Kg
|4,50
|4,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|11,50
|16,60
|Preseli pamuk
|Kg
|27,50
|35,50
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
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