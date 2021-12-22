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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 27,50 ila 35,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 27,50 ila 35,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg10,50

11,06
MısırKg2,33

4,00
ÇiğitKg3,70

3,70
BuğdayKg4,50

4,50
Kütlü pamukKg11,50

16,60
Preseli pamukKg27,50

35,50

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri

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