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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg5,005,00
MısırKg2,014,30
BuğdayKg2,256,01
ArpaKg1,751,75
Kütlü pamukKg9,2416,50
Preseli pamukKg25,1043,30
Yağlık çiğitKg2,753,85

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AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

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