Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Mısır
|Kg
|2,01
|4,30
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,01
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,24
|16,50
|Preseli pamuk
|Kg
|25,10
|43,30
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,75
|3,85
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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