Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 26,22-40 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 26,22-40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|8,02
|Arpa
|Kg
|3,10
|3,10
|Buğday
|Kg
|4,75
|5,28
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,50
|8,65
|Preseli pamuk
|Kg
|26,22
|40,00
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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