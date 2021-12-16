Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,60 ila 40,75 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,60 ila 40,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

1,75
BuğdayKg2,25

5,75
MısırKg2,15

5,00
Kütlü pamukKg10,00

16,00
Yağlık çiğitKg2,63

3,76
Preseli pamukKg26,60

40,75

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title