Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,60 ila 40,75 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,60 ila 40,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,75
|Mısır
|Kg
|2,15
|5,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,00
|16,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,63
|3,76
|Preseli pamuk
|Kg
|26,60
|40,75
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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