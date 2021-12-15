Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 28,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|2,23
|2,32
|Buğday
|Kg
|2,25
|2,33
|Mısır
|Kg
|2,25
|2,62
|Kütlü pamuk
|Kg
|13,00
|14,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,20
|2,20
|Preseli pamuk
|Kg
|28,50
|28,50
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
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