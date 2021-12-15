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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 28,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 28,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg2,23

2,32
BuğdayKg2,25

2,33
MısırKg2,25

2,62
Kütlü pamukKg13,00

14,80
Yağlık çiğitKg2,20

2,20
Preseli pamukKg28,50

28,50

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri

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