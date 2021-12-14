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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 25,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 25,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

12,50
ArpaKg2,23

2,32
BuğdayKg2,25

5,33
MısırKg2,64

2,64
Kütlü pamukKg9,00

15,10
Yağlık çiğitKg2,20

2,20
Preseli pamukKg24,59

25,50
Ham pamuk yağıKg15,33

15,33

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

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