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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 34 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg8,00

13,00
ArpaKg2,01

2,01
BuğdayKg2,66

6,00
MısırKg1,82

3,88
Kütlü pamukKg3,40

16,55
Yağlık çiğitKg2,00

3,600
Preseli pamukKg22,68

34,00
Nötr Pamuk yağıKg12,00

16,98

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AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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