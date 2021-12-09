Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,10-33 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,10-33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,05
|5,10
|Nohut
|Kg
|9,00
|9,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,50
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,35
|Mısır
|Kg
|2,00
|4,46
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,00
|13,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,20
|3,15
|Preseli pamuk
|Kg
|25,10
|33,00
|Ham pamuk yağı
|Kg
|11,60
|13,50
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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