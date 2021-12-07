Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 23,50 ila 32,50 lira arasından satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 23,50 ila 32,50 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|8,00
|8,00
|Arpa
|Kg
|4,10
|4,10
|Buğday
|Kg
|3,00
|3,00
|Mısır
|Kg
|1,75
|3,83
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,00
|10,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|13,20
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,50
|3,50
|Preseli pamuk
|Kg
|23,50
|32,50
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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