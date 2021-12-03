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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,12

12,10
ArpaKg1,75

2,28
BuğdayKg2,25

6,25
NohutKg5,01

5,08
MısırKg2,36

3,63
Preseli pamukKg25,88

25,88

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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