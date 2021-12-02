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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 33 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
NohutKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

2,25
BuğdayKg2,25

6,25
MısırKg2,14

3,80
SamanKg0,29

0,30
Antep fıstığıKg45,50

45,50
Kütlü pamukKg8,45

14,00
Yağlık çiğitKg2,00

3,30
Preseli pamukKg24,60

33,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri

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