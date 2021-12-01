Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 48-51,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 48-51,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,28
|12,30
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,65
|5,10
|Nohut
|Kg
|4,00
|5,00
|Dana karkas
|Kg
|48,00
|51,50
|Fasulye
|Kg
|5,30
|5,35
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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