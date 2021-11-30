Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,52 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,00
|11,60
|Mısır
|Kg
|2,45
|3,60
|Buğday
|Kg
|3,60
|4,25
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,25
|16,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,14
|3,30
|Preseli pamuk
|Kg
|25,50
|32,52
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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