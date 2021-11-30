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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,52 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg10,00

11,60
MısırKg2,45

3,60
BuğdayKg3,60

4,25
NohutKg5,00

5,00
Kütlü pamukKg8,25

16,80
Yağlık çiğitKg2,14

3,30
Preseli pamukKg25,50

32,52

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

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