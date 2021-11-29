Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,81 ila 11,40 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,81 ila 11,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,81
|11,40
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|3,50
|5,31
|Mısır
|Kg
|2,10
|2,66
|Fasulye
|Kg
|7,00
|7,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,05
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500