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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,81 ila 11,40 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,81 ila 11,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,81

11,40
NohutKg5,00

5,00
BuğdayKg3,50

5,31
MısırKg2,10

2,66
FasulyeKg7,00

7,00
ArpaKg1,75

2,05

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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