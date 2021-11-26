Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 25,70 ila 31,50 lira arasından satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 25,70 ila 31,50 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Mısır
|Kg
|2,13
|3,19
|Buğday
|Kg
|3,00
|5,50
|Ham pamuk yağı
|Kg
|11,80
|12,30
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|13,90
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,65
|3,00
|Preseli pamuk
|Kg
|25,70
|31,50
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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