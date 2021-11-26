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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 25,70 ila 31,50 lira arasından satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 25,70 ila 31,50 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
MısırKg2,13

3,19
BuğdayKg3,00

5,50
Ham pamuk yağıKg11,80

12,30
Kütlü pamukKg9,00

13,90
Yağlık çiğitKg2,65

3,00
Preseli pamukKg25,70

31,50

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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