Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 19,55 ila 36,75 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 19,55 ila 36,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|4,84
|Mısır
|Kg
|2,10
|3,22
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,00
|13,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,50
|3,23
|Preseli pamuk
|Kg
|19,55
|36,75
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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