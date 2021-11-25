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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 19,55 ila 36,75 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 19,55 ila 36,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
NohutKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

3,00
BuğdayKg2,25

4,84
MısırKg2,10

3,22
Kütlü pamukKg8,00

13,00
Yağlık çiğitKg2,50

3,23
Preseli pamukKg19,55

36,75

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AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri

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