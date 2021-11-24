Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,80-27 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,80-27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

10,05
BuğdayKg3,29

5,00
MısırKg2,01

2,65
Kütlü pamukKg9,80

12,30
Yağlık çiğitKg3,70

3,70
Preseli pamukKg25,80

27,00

Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif, Komisyon'da kabul edildi

Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif, Komisyon'da kabul edildi

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title