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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 31,10 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 31,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
AyçiçeğiKg5,45

5,45
BuğdayKg3,65

3,65
MısırKg2,51

2,78
Kütlü pamukKg10,00

13,90
Yağlık çiğitKg2,40

2,95
Preseli pamukKg22,60

31,10

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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