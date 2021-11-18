Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 21,85 ila 27,20 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 21,85 ila 27,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|9,27
|Nohut
|Kg
|5,00
|10,50
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,25
|2,25
|Mısır
|Kg
|2,00
|2,77
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,00
|12,10
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,70
|3,25
|Preseli pamuk
|Kg
|21,85
|27,20
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500