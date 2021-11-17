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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 5,01-9,64 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 5,01-9,64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,01

9,64
BuğdayKg2,25

3,83
NohutKg5,02

5,10
ArpaKg1,75

2,30
Yağlık çiğitKg2,24

3,25

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AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri

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