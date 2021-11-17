Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 5,01-9,64 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 5,01-9,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,01
|9,64
|Buğday
|Kg
|2,25
|3,83
|Nohut
|Kg
|5,02
|5,10
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,30
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,24
|3,25
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
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