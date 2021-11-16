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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
BuğdayKg2,25

4,30
FasulyeKg7,00

8,75
MısırKg2,12

2,95
Kütlü pamukKg8,40

12,10
NohutKg5,00

5,00
Preseli pamukKg22,70

23,50

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AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

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