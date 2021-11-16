Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|4,30
|Fasulye
|Kg
|7,00
|8,75
|Mısır
|Kg
|2,12
|2,95
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,40
|12,10
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Preseli pamuk
|Kg
|22,70
|23,50
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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