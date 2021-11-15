Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,97 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,10
|9,60
|Buğday
|Kg
|3,00
|3,71
|Arpa
|Kg
|2.80
|2,80
|Mısır
|Kg
|2,25
|2,85
|Kütlü pamuk
|Kg
|7,80
|14,50
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Preseli pamuk
|Kg
|26,97
|26,97
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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