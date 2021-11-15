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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,97 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg8,10

9,60
BuğdayKg3,00

3,71
ArpaKg2.80

2,80
MısırKg2,25

2,85
Kütlü pamukKg7,80

14,50
NohutKg5,00

5,00
Preseli pamukKg26,97

26,97

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

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