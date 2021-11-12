Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,84 ila 26 lira arasında satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,84 ila 26 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,50
|9,00
|Buğday
|Kg
|2,82
|3,91
|Mısır
|Kg
|2,00
|2,92
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,40
|12,30
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,24
|3,25
|Preseli pamuk
|Kg
|25,84
|26,00
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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