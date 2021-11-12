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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,84 ila 26 lira arasında satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,84 ila 26 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg8,50

9,00
BuğdayKg2,82

3,91
MısırKg2,00

2,92
Kütlü pamukKg8,40

12,30
Yağlık çiğitKg2,24

3,25
Preseli pamukKg25,84

26,00

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri

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