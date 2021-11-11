Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 23,25 ila 29 lira arasından satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 23,25 ila 29 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|10,05
|Buğday
|Kg
|2,25
|3,80
|Mısır
|Kg
|2,11
|2,97
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,50
|13,25
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|3,25
|Preseli pamuk
|Kg
|23,25
|29,00
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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