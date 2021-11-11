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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 23,25 ila 29 lira arasından satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 23,25 ila 29 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

10,05
BuğdayKg2,25

3,80
MısırKg2,11

2,97
Kütlü pamukKg8,50

13,25
Yağlık çiğitKg2,00

3,25
Preseli pamukKg23,25

29,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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