Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,20 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,89
|3,30
|Kütlü pamuk
|Kg
|7,75
|11,60
|Preseli pamuk
|Kg
|25,20
|25,20
|Mısır
|Kg
|2,46
|2,67
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,25
|2,25
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500