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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,20 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg5,005,00
Yağlık çiğitKg1,893,30
Kütlü pamukKg7,7511,60
Preseli pamukKg25,2025,20
MısırKg2,462,67
ArpaKg1,751,75
BuğdayKg2,252,25

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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