Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 6-8,95 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 6-8,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,00
|8,95
|Nohut
|Kg
|6,00
|8,60
|Mısır
|Kg
|2,40
|2,51
|Buğday
|Kg
|3,50
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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