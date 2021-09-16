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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 6-8,95 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 6-8,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg6,00

8,95
NohutKg6,00

8,60
MısırKg2,40

2,51
BuğdayKg
2,25

3,50

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi Haberleri
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Haber: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
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