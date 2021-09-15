Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,00
|6,75
|Nohut
|Kg
|6,00
|6,10
|Buğday
|Kg
|2,25
|3,50
|Preseli pamuk
|Kg
|17,75
|17,75
|Mısır
|Kg
|2,25
|2,25
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
500