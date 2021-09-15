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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg6,006,75
NohutKg6,006,10
BuğdayKg2,253,50
Preseli pamukKg17,7517,75
MısırKg2,252,25

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
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Haber: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
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