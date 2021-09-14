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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 54 ila 58 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 54 ila 58 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Boz kavlak fıstıkKg54,00

58,00
BuğdayKg2,40

3,34
Preseli pamukKg18,00

18,00
Yağlık çiğitKg2,14

2,47

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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Haber: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
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