Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 54 ila 58 lira arasından satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 54 ila 58 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Boz kavlak fıstık
|Kg
|54,00
|58,00
|Buğday
|Kg
|2,40
|3,34
|Preseli pamuk
|Kg
|18,00
|18,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,14
|2,47
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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