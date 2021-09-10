Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında Antep fıstığının kilogramı 45,93-46,24 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında Antep fıstığının kilogramı 45,93-46,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,12
|9,12
|Buğday
|Kg
|2,72
|3,50
|Antep fıstığı
|Kg
|45,93
|46,24
|Pamuk yağı
|Kg
|10,00
|10,00
|Preseli pamuk
|Kg
|19,50
|19,50
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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