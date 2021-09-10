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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Antep fıstığının kilogramı 45,93-46,24 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Antep fıstığının kilogramı 45,93-46,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,12

9,12
BuğdayKg2,72

3,50
Antep fıstığıKg45,93

46,24
Pamuk yağıKg10,00

10,00
Preseli pamukKg19,50

19,50

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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