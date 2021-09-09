Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20,60-21,55 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20,60-21,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,32
|8,32
|Buğday
|Kg
|2,25
|3,28
|Preseli pamuk
|Kg
|20,60
|21,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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