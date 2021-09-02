Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 lira arasından satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|Nohut
|Kg
|5,00
|8,50
|Buğday
|Kg
|3,13
|3,35
|Preseli pamuk
|Kg
|17,00
|21,20
|İthal susam
|Kg
|11,73
|11,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
Haber Yorumları
500