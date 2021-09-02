Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg
9,65

10,00
NohutKg5,00

8,50
BuğdayKg3,13

3,35
Preseli pamukKg17,00

21,20
İthal susamKg11,73

11,91

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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