Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: