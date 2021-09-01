Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg7,809,10
BuğdayKg2,802,90
NohutKg6,006,00
ArpaKg2,502,50
ÇiğitKg2,082,08
MısırKg2,152,38
Preseli pamukKg20,3020,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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