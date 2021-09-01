Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 20,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,80
|9,10
|Buğday
|Kg
|2,80
|2,90
|Nohut
|Kg
|6,00
|6,00
|Arpa
|Kg
|2,50
|2,50
|Çiğit
|Kg
|2,08
|2,08
|Mısır
|Kg
|2,15
|2,38
|Preseli pamuk
|Kg
|20,30
|20,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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