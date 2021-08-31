Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 - 9,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 - 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: