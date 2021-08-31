Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 - 9,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 - 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|9,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|3,48
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,20
|Mısır
|Kg
|1,60
|2,50
|Preseli pamuk
|Kg
|18,00
|21,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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