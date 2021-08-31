Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 - 9,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 - 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg3,509,50
BuğdayKg1,503,48
ArpaKg1,001,20
MısırKg1,602,50
Preseli pamukKg18,0021,15

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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