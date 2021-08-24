Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,55 ila 9 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,55 ila 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,55
|9,00
|Nohut
|Kg
|8,16
|8,16
|Buğday
|Kg
|1,70
|3,43
|Mısır
|Kg
|2,05
|2,10
|Fasulye
|Kg
|7,80
|8,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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